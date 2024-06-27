США наклали санкції на Boeing за розголошення даних про розслідування аварії 737 Max 9

Американські слідчі наклали санкції на компанію Boeing за надання інформації про федеральне розслідування вибуху дверної заглушки, що призвело до утворення величезної діри в літаку Boeing 737 Max 9 компанії Alaska Airlines у січні.

Про це пише AP.

Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) заявила в четвер, що Boeing "грубо порушив" правила розслідування агентства, а також підписану угоду, надавши непублічну інформацію про розслідування ЗМІ і спекулюючи на можливих причинах вибуху дверної заглушки пасажирського літака Boeing 5 січня в Портленді.

Під час інциденту з літака Alaska Airlines Max 9 відірвалася панель, яка закривала місце для додаткових аварійних дверей. Пілоти змогли безпечно приземлити літак, і ніхто не постраждав, нагадує агентство.

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Регулятор заявив, що у вівторок під час брифінгу для ЗМІ керівник Boeing надав непублічну інформацію про розслідування інциденту з літаком Alaska Airlines, яку агентство не перевірило і не давало дозволу на її оприлюднення.

"Ми приносимо вибачення NTSB і готові відповісти на будь-які питання, оскільки агентство продовжує своє розслідування", - йдеться в заяві компанії.

У травні Міністерство юстиції США повідомило федеральному судді, що Boeing порушив мирову угоду, яка дозволила компанії уникнути кримінального переслідування після двох смертельних авіакатастроф за участю її літаків 737 Max.

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Після того, як літаки Max розбилися в 2018 році в Індонезії і в 2019 році в Ефіопії, в результаті чого загинули 346 осіб, FAA та інші регуляторні органи заборонили експлуатацію літаків по всьому світу більш ніж на півтора року.

Тепер Міністерство юстиції має вирішити, чи висувати звинувачення проти Boeing. Прокурори повідомлять суду не пізніше 7 липня, як вони планують діяти далі.

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Нагадаємо:

Керівникам компанії Boeing навряд чи будуть пред'явлені кримінальні звинувачення у зв'язку зі смертельними авіакатастрофами у 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб, оскільки термін давності, швидше за все, минув.

У травні Мін'юст США заявив, що компанія Boeing порушила свої зобов'язання за угодою 2021 року, яка захищала авіабудівника від кримінального переслідування за смертельні катастрофи 737 MAX в 2018 і 2019 роках, в яких загинули 346 осіб.

Авіаконцерн Boeing повідомив про перше квартальне падіння доходів за останні сім кварталів. Проте авіабудівник перевершив очікування Уолл-стріт, які були знижені після аварії у січні, яка змусила його сповільнити виробництво своїх найбільш продаваних літаків.