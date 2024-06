Китайські банки почали блокувати транзит товарів до Росії

Китайські банки продовжують ускладнювати життя російським імпортерам: щоб прийняти товар через треті країни, вони вимагають підтверджень, що він піде саме туди, а не в РФ. Цим вони руйнують популярну схему проведення платежів за поставки в РФ через "дружні" країни.

Про це пише The Moscow Times.

Служби комплаєнсу одразу кількох китайських банків під час перевірки переказів стали вимагати підтвердження того, що товар, який закуповують за документами бізнесмени з так званих "дружніх" країн - Сербії, Білорусі, Киргизстану і Казахстану, буде доставлено саме в ці країни, розповіли виданню імпортери, які отримали такі запити.

У відправниках, за їхніми словами, Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, популярний у зовнішньоторговельних компаній Zhejiang Chouzhou і навіть невеликі регіональні сільськогосподарські банки, а також створений для роботи із санкційним Іраном Kunlun Bank.

"Через треті країни платять не тільки ті, хто хоче ввезти в Росію "жорстко санкційні" вантажі - хоча вони, звісно, насамперед, - а й імпортери товарів, що не потрапляють під обмеження. Китайські банки з лютого, коли США пригрозили вторинними санкціями всім, хто допомагає Росії в обході обмежень, з великою підозрою ставляться до будь-яких російських грошей.

Безпосередньо з Росії до Китаю проходить добре, якщо чверть платежів, і то незрозуміло, за яким принципом: один і той самий банк вчора міг прийняти платіж за одну партію товару, а сьогодні - відмовити в перерахуванні грошей за точно таку саму партію", - пише видання із посиланням на великого закупівельника автомобільних запчастин.

Тому багато компаній, які не бажають грати в лотерею, стали користуватися послугами партнерів або платіжних агентів у третіх країнах - це дорожче (у кращому разі плюс 4-6% до ціни), але набагато надійніше і швидше, пояснило джерело. Але тепер і там виникли проблеми, додає видання.

Нагадаємо:

Три найбільші банки Китаю - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China - перестали приймати платежі з російських підсанкційних фінорганізацій.

Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими, побоюючись вторинних санкцій.

Турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів - деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки і підвищили вимоги до фізосіб, які збираються відкрити картку. У Кремлі підтвердили, що проблема справді існує.

Держбанки Китаю посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями проти іноземних фінансових фірм, які допомагають РФ у військових діях в Україні.

Одразу кілька китайських банків перестали приймати платежі в юанях із Росії і почали повертати такі трансакції клієнтам. Нові обмеження викликані побоюваннями через можливе введення вторинних санкцій і тиску з боку США.

З кінця березня китайські банки почали блокувати оплату від російських компаній за компоненти і набори для складання електроніки, зокрема серверів, систем зберігання даних (СЗД), ноутбуків та іншої апаратури.