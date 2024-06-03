Мінцифри закликає Apple і Google видалити застосунки нелегальних онлайн-казино з маркетплейсів

Мінцифри звернулося до корпорацій Apple і Google з проханням видалити зі своїх маркетплейсів застосунки нелегальних українських онлайн-казино.

Про це написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідь на свій запит щодо того, як виконується вимога рішення РНБО.

Мінцифри провело переговори з корпораціями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні "UA" у їхніх магазинах застосунків. Наразі переговори тривають", - йдеться у відповіді.

У Мінцифри заявили, що для подальшої перевірки й блокування надіслали корпораціям перелік застосунків, який склала Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

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За словами Железняка, на App Store таких застосунків 35, а на Play Market - 24.

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Нагадаємо:

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Верховна Рада схвалила законопроєкт №9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні.

Раніше повідомлялось, що рішенням РНБО, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський, пропонують обмежити рекламу азартних ігор з використанням військової символіки.

Також Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) наголосила на незаконності зовнішньої реклами азартних ігор у форматі спонсорства, та анонсувала притягнення до відповідальності винуватців.

Президент Володимир Зелеський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.

Економічна правда