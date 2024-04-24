Верховна Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ у першому читанні

Верховна Рада схвалила законопроєкт №9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом у першому читанні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент схвалив у першому читанні 9256-д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом й обмеження реклами. За основу - 272 голоси", - повідомив він.

За його словами, окрім ліквідації КРАІЛ, в законопроєкті передбачені наступні норми:

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Обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

Визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

Вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

Встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

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Нагадаємо:

Рішенням Ради нацбезпеки та оборони, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський, пропонують обмежити рекламу азартних ігор з використанням військової символіки.

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Раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) наголосила на незаконності зовнішньої реклами азартних ігор у форматі спонсорства, та анонсувала притягнення до відповідальності винуватців.

Президент Володимир Зелеський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.