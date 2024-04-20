Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

РНБО пропонує заборонити рекламу казино з використанням військової символіки

Субота, 20 квітня 2024, 12:14 - Володимир Тунік-Фриз
 

Рішенням Ради нацбезпеки та оборони, яке ввів у дію президент Володимир Зеленський, пропонують обмежити рекламу азартних ігор з використанням військової символіки.

Про це йдеться в указі президента №234/2024.

За рішенням РНБО, Кабінет міністрів протягом місяці має:

 "розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу", - йдеться в тексті указу.

Реклама:

Читайте також: В метро, на бордах, по радіо. Як незаконна реклама азартних ігор захопила українські міста?

Нагадаємо:

Раніше Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) наголосила на незаконності зовнішньої реклами азартних ігор у форматі спонсорства, та анонсувала притягнення до відповідальності винуватців.

Реклама:

Президент Володимир Зелеський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.

РНБО гральний бізнес санкції
Реклама:
Матеріали за темою
Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО 20 квітня 2024, 10:10
На РНБО розглянуть питання щодо загрози суспільству від онлайн-казино – Зеленський 16 квітня 2024, 20:40
Україна вилучає корпоративні права "Заводу з виробництва ядерного палива" у російського "ТВЕЛ" 9 квітня 2024, 16:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті