Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Президент Володимир Зелеський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Про це йдеться в Указі президента.

Президент підписав Указ №234/2024 "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Документ зокрема пропонує заборони на час дії воєнного стану доступ до азартних ігор для військовослужбовців.

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А також:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;

заборону реєстрації в інтернет-казино кількох акаунтів для одного гравця;

визначення максимального часу безперервної участі в азартній грі на добу для одного акаунта та запровадження обов'язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень;

зобов'язання організаторів азартних ігор в мережі Інтернет встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;

впровадження Державної системи онлайн-моніторингу;

проведення національної інформаційно-роз'яснювальної кампанії щодо небезпеки азартних ігор;

Службі безпеки України спільно з уповноваженими органами забезпечити у двомісячний строк проведення перевірок організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України, за результатами яких ужити заходів щодо застосування до організаторів азартних ігор відповідних санкцій.

Окрім цього, в указі зазначають рекомендації для НБУ щодо запровадження у двотижневий строк заборону прийому як застави товарів подвійного використання, а також затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для банків щодо блокування використання кредитних коштів для азартних ігор.

Мінцифрі рекомендують провести перемовини з Apple та Google щодо блокування нелегальних онлайн-казино на своїх платформах.

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Економічна правда























