"Укроборонпром" створить спільне підприємство з американською Amentum Servic
АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.
Про це повідомляє пресслужба УОП.
Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва, пояснили в компанії.
"Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал.
Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США", - йдеться у повідомленні.
Від УОП меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc - Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.
Нагадаємо:
Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.
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Економічна правда