"Укроборонпром" створить спільне підприємство з американською Amentum Servic

фото: уоп

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень.

Про це повідомляє пресслужба УОП.

Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва, пояснили в компанії.

"Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал.

Реклама:

Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США", - йдеться у повідомленні.

Від УОП меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc - Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.

Нагадаємо:

Реклама:

Укроборонпром і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

Читайте також: Бронетехніка, власний завод та повернення біженців. Як канадська Roshel заходить в Україну

Де боєприпаси? Чому Росія виробляє значно більше снарядів, ніж союзники України

Економічна правда