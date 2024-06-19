Данія виділила 170 мільйонів доларів українській оборонній промисловості

Уряд Данії виділив 170 мільйонів доларів на підтримку українських зброярів, що дозволить швидше закрити потреби ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

"Вчора Данія анонсувала розширення підтримки українських зброярів ще на 1,2 млрд данських крон - близько $170 млн", - йдеться у повідомленні.

Новий, вже дев’ятнадцятий пакет допомоги від Данії дає можливість використати $170 млн таким чином, щоб можна було швидко закрити потреби українського війська. Механізм реалізації цієї допомоги минулого тижня був узгоджений на засіданні Рамштайн і зафіксований у меморандумі, який підписали Мінстратегпром та Міноборони з данським МО.

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Очікується, що перша закупівля буде розпочата вже влітку.

Нагадаємо:

Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України.

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Економічна правда.