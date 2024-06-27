В "Укренерго" розкрили справжні зарплати топпосадовців компанії

Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

За його словами, ні про які 2 мільйони гривень на місяць, про які писали раніше у медіа, не йдеться і ніколи не йшлося.

"Мою зарплату мені встановила Наглядова рада у 2020 році під час призначення на посаду. Я заробляю приблизно 420 тисяч гривень на місяць після сплати податків", - розповів Кудрицький.

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Він підкреслив, що його зарплата не мінялася з 2020 року, а оплата праці персоналу "Укренерго" за цей період зросла в середньому на 70%.

Нагадаємо:

Зима для енергосистеми України буде непростою й енергетики розглядають кілька сценаріїв її проходження.

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Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.