Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35% – Yasno

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

Про це в ефірі телемарафону сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, пише Суспільне.

За його словами, дефіцит електроенергії точно буде, і зараз йдеться про те, який буде розмір дефіциту.

"Дуже важко прогнозувати зиму, тому що зараз літо і незрозуміло, з якою генерацією ми вийдемо на опалювальний сезон. Ми точно знаємо, що зимовий пік досить великий. Якщо генерація плюс можливості по імпорту залишаться на тому ж рівні, як є, то дефіцит буде сягати під 35%.

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Якщо потім відняти критичну інфраструктуру, якщо потім все зробити, то ми можемо дійсно сидіти 6-7 годин зі світлом. Але це треба вже в серпні обговорювати, тому що буде зрозуміло, які в нас можливості по імпорту і скільки ми встигнемо, відновити генерації", - пояснив Коваленко.

За його словами, побутовим споживачам і бізнесу треба бути готовими до значного дефіциту електроенергії.

"Як можна до нього приготуватися? Це альтернативні варіанти життя. Починаючи від батарей, батарейок різного формату, і закінчуючи генерацією, яка може бути. Якщо є можливість — сонячні панелі, інвертори, батареї, генератори і таке інше", - резюмував він.

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До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда