"Стаханівські" темпи: до зими вдасться відновити лише 7% від потреб енергетики - експерт

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Таку думку висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише ZN.ua.

За оцінкою експерта, робота йде по багатьох напрямках і багато проєктів вже реалізується. Проте навіть спільні зусилля бізнесу, муніципальних структур та державних компаній дадуть у кращому разі результат у вигляді додаткового обсягу генерації в розмірі до 250 МВт. Такий обсяг нової генерації експерт вважає гарним результатом і оптимістичним сценарієм.

До наступного року, на його думку, цілком можливо встановити додатково від одного гігавата енергетичних потужностей до 1,2 ГВт. Це буде відновлення приблизно 34-35% від потреби. Відповідні темпи будівництва, на думку Олександра Харченка, є фактично рекордними, оскільки реалізація більшості генеруючих проєктів у світі такого обсягу потребує від трьох до п'яти років.

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Нагадаємо:

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

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З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда.