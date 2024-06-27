Буде непросто: в "Укренерго" озвучили прогноз зі світлом на зиму

Зима для енергосистеми України буде непростою й енергетики розглядають кілька сценаріїв її проходження.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

"Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких — обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність", - заявив він.

Він заявив, що українські фахівці розглядають кілька сценаріїв, але готуються до найгіршого:

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Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому випадку взимку буде менше доступної генерації, ніж передбачено базовим планом.

Оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж очікується за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші.

"Треба розуміти, що відключення електрики можуть бути наступної зими. Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", - додав очільник енергокомпанії.

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Гігават Зеленського. Чи реальні плани будівництва маневрової генерації до зими

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Нагадаємо:

Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.