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У нас хороших рішень не залишилося: Гетманцев про податки для фінансування ЗСУ

Вівторок, 25 червня 2024, 19:33 - Артур Крижний

В Україні не залишилося хороших рішень для фінансування Сил оборони.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Банківському форумі від ЕП.

"Насправді у нас катастрофічна ситуація з видатками на фінансування для безпеки й оборони. У нас величезна діра в бюджеті, і це, певно, не десятки мільйонів, це сотні мільйонів. Це сотні мільярдів, які нам треба зібрати", - заявив він.

За його словами, немає інших рішень для фінансування Сил оборони, крім податків: зробити детінізація для цього недостатньо, вмикати друкарський станок та девальвувати гривню можновладці не збираються.

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"У нас, фактично, хороших рішень не залишилося. І ми з вами повинні бути свідомі в цьому", - заявив він.

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Економічна правда.

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