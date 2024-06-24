В "Укренерго" назвали "рецепт" більш стійкої енергосистеми до ударів росіян

До наступної зими Україна мусить невідкладно почати будівництво об'єктів розподіленої генерації, що допоможе зробити енергосистему України більш стійкою до атак росіян.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" з посиланням на слова голови правління компанії Володимира Кудрицького.

За його словами, розосередження невеликих електростанцій зробить українську енергосистему більш стійкою до російських атак.

"На жаль, нам доводиться мати справу з реаліями, які полягають у тому, що атаки, ймовірно, триватимуть. І ми повинні бути готовими, ми маємо відновити якомога більшу частину генерації до зими. Ми повинні просити додаткову ППО для захисту того, що ми відновлюємо. Але також ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації", – зазначив Володимир Кудрицький.

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Очільник "Укренерго" також нагадав, що загалом внаслідок семи останніх російських атак на об’єкти енергетики Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.

Нагадаємо:

У вівторок 25 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

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Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.