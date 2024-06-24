Фонд держмайна завершив націоналізацію Нафтової компанії "Альянс-Україна"

Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на Нафтову компанію "Альянс-Україна".

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", - йдеться у повідомленні.

Наступний етап – підготувати нафтотрейдера, активи якого оцінюються у понад 450 млн грн, до продажу. Націоналізовану компанію передали Фонду держмайна після відповідного рішення ВАКС.

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Також цим рішенням ФДМУ отримав 49% у ТОВ "Альянс Холдинг", 51% якої володіє компанія Shell. Команда Фонду наразі очищує націоналізовану частку та реєструє право власності за державою.

Нагадаємо:

Фонд держмайна (ФДМУ) планує виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизаційний аукціон - інтерес до купівлі проявляють як українські, так і закордонні нафтові компанії.

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Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Після цього Фонд державного майна отримав санкційні активи росіянина Едуарда Худайнатова, зокрема 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує українською мережею автозаправних станцій під брендом Shell.

Фонд держмайна планує виставити націоналізовану частку 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон та не пропонуватиме викупити її глобальній компанії Shell.

Економічна правда