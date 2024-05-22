Приватизацією націоналізованої частки мережі АЗС Shell цікавляться іноземні компанії – ФДМУ

Фонд держмайна (ФДМУ) планує виставити націоналізовані 49% мережі АЗС Shell в Україні на приватизаційний аукціон - інтерес до купівлі проявляють як українські, так і закордонні нафтові компанії.

Про це заявив голова ФДМУ Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes Україна.

"До націоналізованої частки заправок Shell дуже жвавий інтерес на ринку не тільки українських, але і закордонних нафтові групи", - заявив Коваль. При цьому він не озвучив назв цих компаній.

Голова ФДМУ додав, що також буде радий, якщо Shell сам викупить цю частку на приватизаційному аукціоні.

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Нагадаємо:

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.

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Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Після цього Фонд державного майна отримав санкційні активи росіянина Едуарда Худайнатова, зокрема 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує українською мережею автозаправних станцій під брендом Shell.

Фонд держмайна планує виставити націоналізовану частку 49% мережі АЗС Shell на відкритий аукціон та не пропонуватиме викупити її глобальній компанії Shell.

Економічна правда