ФДМУ отримав в управління 49% мережі АЗС Shell: куди спрямують кошти від продажу

Фонд державного майна отримав санкційні активи росіянина Едуарда Худайнатова, зокрема 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує українською мережею автозаправних станцій під брендом Shell.

Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.

Крім мережі АЗС, Фонд держмайна отримав 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що володіє нафтобазою та нерухомістю.

Наразі ФДМУ здійснює процес очищення цих активів від арештів та заборон для реєстрації права власності за державою.

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Отримані від продажу санкційного майна кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо:

Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.

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У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.

Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.