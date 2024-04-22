ФДМУ отримав в управління 49% мережі АЗС Shell: куди спрямують кошти від продажу
Фонд державного майна отримав санкційні активи росіянина Едуарда Худайнатова, зокрема 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує українською мережею автозаправних станцій під брендом Shell.
Про це йдеться у повідомленні ФДМУ.
Крім мережі АЗС, Фонд держмайна отримав 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що володіє нафтобазою та нерухомістю.
Наразі ФДМУ здійснює процес очищення цих активів від арештів та заборон для реєстрації права власності за державою.
Отримані від продажу санкційного майна кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Нагадаємо:
Раніше Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке управляє мережею автозаправних станцій Shell в Україні.
У лютому, ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха з Едуарда Худайнатова.
Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави українських активів росіянина Едуарда Худайнатова в вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.