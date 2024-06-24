Apple загрожує штраф від ЄС у розмірі до 10 відсотків її глобального річного доходу

Брюссель звинуватив Apple у придушенні конкуренції у своєму магазині додатків, що стало першим випадком, коли регулятори ЄС застосували нові цифрові правила до великої технологічної групи.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Регуляторні дії Єврокомісії підпадають під дію Закону про цифрові ринки - суворі правила, покликані зламати домінування великих технологічних платформ і допомогти стартапам.

Якщо компанію Apple визнають винною, їй загрожує штраф у розмірі до 10 відсотків її глобального річного доходу. Штрафи можуть зрости до 20 відсотків у разі повторного порушення, заявили в ЄС.

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Попередні висновки комісії мають бути остаточно сформульовані протягом одного року з моменту початку офіційного розслідування в березні.

Тьєррі Бретон, комісар ЄС з питань внутрішнього ринку, сказав: "Новим гаслом Apple має стати "діяти інакше". Сьогодні ми робимо подальші кроки, щоб переконатися, що Apple дотримується правил DMA".

Єврокомісія, виконавчий орган блоку, також оголосила в понеділок, що розслідує, чи не порушує Apple правила блоку, встановлені для розробників.

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Ці збори включають плату в розмірі 50 центів за кожне завантаження, яку компанії мають сплачувати, якщо їхнім додатком користуються понад 1 млн осіб.

У рамках нового розслідування щодо винагороди розробників Брюссель заявив, що вивчає, чи не накладає Apple занадто багато обмежень для користувачів на завантаження та встановлення альтернативних магазинів додатків.

Брюссельські регулятори стурбовані обмеженнями, які Apple накладає на здатність розробників "вільно керувати своїми клієнтами".

Apple заявила, що "внесла низку змін для дотримання DMA у відповідь на відгуки розробників та Європейської комісії".

"Ми впевнені, що наш план відповідає закону, і, за нашими оцінками, понад 99 відсотків розробників платитимуть Apple таку ж або меншу винагороду за новими умовами ведення бізнесу, які ми створили", - заявили в компанії.

Нагадаємо:

Єврокомісія має намір пред'явити звинувачення компанії Apple за придушення конкуренції в її магазині мобільних додатків - це перший випадок, коли регулятори ЄС використали нові цифрові правила проти великих технологічних компаній.

Вперше за свою історію технологічні гіганти Apple та Google стоять на шляху до довгої суперечки з регулюючими органами щодо монопольного становища. Це може призвести до розпаду компаній.

Американський технологічний гігант Apple 12 березня поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.

Європейський Союз у березні розпочав масштабне розслідування щодо того, як технологічні гіганти Apple, Alphabet Inc. (власниці Google) та Meta дотримуються нового законодавства, спрямованого на обмеження впливу великих технологічних компаній. Їм загрожують великі штрафи: від 10% глобального доходу.

Економічна правда.