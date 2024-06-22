Міністр економіки Німеччини не вважає нові мита ЄС на китайські електромобілі покаранням

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Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські електромобілі не є "покаранням".

Про це він заявив китайським чиновникам у Пекіні, передає Reuters.

У п'ятницю, напередодні приїзду Хабека, Китай попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо електромобілів може спровокувати торговельну війну.

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Як повідомляють, поїздка міністра економіки Німеччини до Китаю є першим візитом високопоставленого європейського чиновника після того, як Брюссель запропонував високі мита на імпорт електромобілів китайського виробництва для боротьби з тим, що ЄС вважає надмірними субсидіями.

"Важливо розуміти, що це не каральні тарифи. Такі країни, як США, Бразилія та Туреччина, використовували каральні тарифи, але не ЄС, сказав міністр економіки. Європа робить речі по-іншому", - сказав Хабек на першому пленарному засіданні діалогу з питань клімату та трансформації.

Він також зазначив, що протягом дев'яти місяців Європейська комісія дуже детально вивчала питання про те, чи отримували китайські компанії несправедливу вигоду від державних субсидій.

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За його словами, заходи ЄС мають на меті компенсувати переваги, надані китайським компаніям Пекіном. Тобто запропоновані мита на електромобілі мають на меті вирівняти умови гри з Китаєм.

Хабек також поговорив з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао, який повідомив, що обговорить тарифи з комісаром ЄС Валдісом Домбровскісом у суботу ввечері за допомогою відеоконференції.

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Нагадаємо:

Пекін попередив, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати торговельну війну.

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо готує потенційні нові тарифи на електромобілі китайського виробництва, щоб узгодити дії Канади з діями США та Європейського Союзу.

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.

Економічна правда