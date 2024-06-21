Новини 21 червня: графіки відключень світла, санкції США проти російської Kaspersky Lab

Про графіки відключень світла. У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть по всій території України з 16:00 до 24:00.

Про санкції проти Kaspersky Lab. Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".

Про ПриватБанк. Державний ПриватБанк оголосив, що 22 червня проводитиме регламентні роботи процесингу: операції з картками будуть на паузі з опівночі до 7 ранку.

Про азартні ігри. Національний банк України з 22 червня 2024 року забороняє проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

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Про Rheinmetall. На облаштування німецького заводу Rheinmetall з виробництва артилерійських боєприпасів може піти 3-4 роки.

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Rheinmetall рветься на схід. Як Україна вироблятиме та продаватиме німецьку зброю

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Німецький оборонний концерн розширює виробничі потужності, відкриваючи нові заводи. Чим займатиметься Rheinmetall в Україні?