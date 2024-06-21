Нацбанк забороняє використовувати кредитні кошти для участі в азартних іграх

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Національний банк України з 22 червня 2024 року забороняє проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

У НБУ додали, що зміни внесені постановою правління НБУ від 21 червня 2024 року № 72, що набирає чинності з 22 червня 2024 року.

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Київське казино "Прем'єр Палац", яке заборгувало державі понад 150 млн грн за ліцензію на гральний бізнес, подало заяву на банкрутство.

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Економічна правда