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США запровадили санкції проти керівництва російської Kaspersky Lab

П'ятниця, 21 червня 2024, 18:27 - Олексій Павлиш

Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".

Про це йдеться у заяві міністерства.

Під санкції потрапило керівництво "Лабораторії Касперського":

  • виконавчий директор компанії Андрій Тихонов,
  • директор із роботи з персоналом Марина Алєксєєва,
  • директор із досліджень і розроблення Антон Іванов,
  • заступник генерального директора зі стратегії та економіки Данило Борщев,
  • директор із юридичних питань Ігор Чекунов, директор із розвитку бізнесу Андрій Єфремов,
  • виконавчий віцепрезидент зі споживчого бізнесу Михайло Гербер,
  • керівний директор у Росії та країнах СНД Ганна Кулашова, та інші.

Мінторг США, крім заборони реалізації продукції "Лабораторії Касперського", запровадив щодо компанії експортні обмеження через її співпрацю з військовими та розвідувальними структурами РФ.

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За інформацією відомства, програмне забезпечення, що випускається "Лабораторією", може становити загрозу для збереження даних користувачів, зокрема, існує ризик передачі цих даних російській владі.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що адміністрація Байдена в четвер оголосить про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в США.

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У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.

Загроза набула великої гостроти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

За даними Reuters, уряд США почав приватно попереджати деякі американські компанії наступного дня після того, як Росія вторглася в Україну, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим Kaspersky Lab.

У березні 2022 року Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) включила "Лабораторію Касперського" (Kaspersky Lab) до списку компаній, які загрожують національній безпеці США.

Економічна правда

США Росія санкції IT
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