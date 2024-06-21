США запровадили санкції проти керівництва російської Kaspersky Lab

Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".

Про це йдеться у заяві міністерства.

Під санкції потрапило керівництво "Лабораторії Касперського":

виконавчий директор компанії Андрій Тихонов,

директор із роботи з персоналом Марина Алєксєєва,

директор із досліджень і розроблення Антон Іванов,

заступник генерального директора зі стратегії та економіки Данило Борщев,

директор із юридичних питань Ігор Чекунов, директор із розвитку бізнесу Андрій Єфремов,

виконавчий віцепрезидент зі споживчого бізнесу Михайло Гербер,

керівний директор у Росії та країнах СНД Ганна Кулашова, та інші.

Мінторг США, крім заборони реалізації продукції "Лабораторії Касперського", запровадив щодо компанії експортні обмеження через її співпрацю з військовими та розвідувальними структурами РФ.

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За інформацією відомства, програмне забезпечення, що випускається "Лабораторією", може становити загрозу для збереження даних користувачів, зокрема, існує ризик передачі цих даних російській владі.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що адміністрація Байдена в четвер оголосить про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в США.

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У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.

Загроза набула великої гостроти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

За даними Reuters, уряд США почав приватно попереджати деякі американські компанії наступного дня після того, як Росія вторглася в Україну, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим Kaspersky Lab.

У березні 2022 року Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) включила "Лабораторію Касперського" (Kaspersky Lab) до списку компаній, які загрожують національній безпеці США.

Економічна правда