США запровадили санкції проти керівництва російської Kaspersky Lab
Міністерство фінансів США запровадили санкції проти 12 громадян РФ: під обмежувальні заходи, зокрема, потрапило керівництво "Лабораторії Касперського".
Про це йдеться у заяві міністерства.
Під санкції потрапило керівництво "Лабораторії Касперського":
- виконавчий директор компанії Андрій Тихонов,
- директор із роботи з персоналом Марина Алєксєєва,
- директор із досліджень і розроблення Антон Іванов,
- заступник генерального директора зі стратегії та економіки Данило Борщев,
- директор із юридичних питань Ігор Чекунов, директор із розвитку бізнесу Андрій Єфремов,
- виконавчий віцепрезидент зі споживчого бізнесу Михайло Гербер,
- керівний директор у Росії та країнах СНД Ганна Кулашова, та інші.
Мінторг США, крім заборони реалізації продукції "Лабораторії Касперського", запровадив щодо компанії експортні обмеження через її співпрацю з військовими та розвідувальними структурами РФ.
За інформацією відомства, програмне забезпечення, що випускається "Лабораторією", може становити загрозу для збереження даних користувачів, зокрема, існує ризик передачі цих даних російській владі.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що адміністрація Байдена в четвер оголосить про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в США.
У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп підписав закон, який забороняє використання програмного забезпечення компанії Kaspersky Lab в урядових структурах США у зв'язку з побоюваннями, що воно використовувалося Росією для шпигунства.
Загроза набула великої гостроти після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
За даними Reuters, уряд США почав приватно попереджати деякі американські компанії наступного дня після того, як Росія вторглася в Україну, що Москва може маніпулювати програмним забезпеченням, розробленим Kaspersky Lab.
У березні 2022 року Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) включила "Лабораторію Касперського" (Kaspersky Lab) до списку компаній, які загрожують національній безпеці США.
Економічна правда