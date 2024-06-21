У суботу графіки відключень світла діятимуть лише 8 годин

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У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть по всій території України з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень енергопостачання буде більшим. Причина обмежень - наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах.

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Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо:

В Україні під час останніх атак 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

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Російські військові уночі 20 червня атакували теплоелектростанцію ДТЕК, у результаті чого троє енергетиків дістали поранення та серйозно пошкоджене обладнання станції.

Раніше Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Економічна правда.