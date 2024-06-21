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ПриватБанк на сім годин зупинить операції за картками і роботу банкоматів

П'ятниця, 21 червня 2024, 19:50 - Олексій Павлиш

Державний ПриватБанк оголосив, що 22 червня проводитиме регламентні роботи процесингу: операції з картками будуть на паузі з опівночі до 7 ранку.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"В ніч на 22 червня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні.

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У банку пояснили, що зазвичай регламентні роботи роблять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин", - порадили в ПриватБанку.

Економічна правда

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