Українцям варто готуватися до подорожчання продуктів через енергокризу - ЗМІ

Українцям варто готуватися до зростання цін на харчові продукти через перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Зокрема, в мережі АТБ у червні-липні очікується зростання цін на рибні консерви, соняшникову олію та майонез на 5-15% через проблеми з електропостачанням, девальвацію та здорожчання логістики. У Auchan фіксують подорожчання хліба та цукру через зупинку деяких виробництв, які чекають на стабілізацію в енергетиці.

Мережі Varus та Fozzy Group (Сільпо, Фора) поки що не змінюють ціни, але скорочують пропозицію швидкопсувних товарів та стикаються з проблемами у постачанні від невеликих локальних підприємств, які не мають генераторів.

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Молочна галузь найбільше страждає від відключень світла, оскільки для зберігання молочних продуктів потрібна безперебійна електроенергія. За словами голови ради директорів "Союзу молочних підприємств України" Вадима Чагаровського, використання генераторів призведе до подорожчання молочної продукції на 10% спочатку, а до осені – на 25-30%.

Хліб також може подорожчати, але дефіцит електрики – не єдина проблема. На його ціну також впливає дефіцит критично важливих працівників і зростання вартості зерна, пише видання.

За підрахунком Forbes, перебої з електрикою можуть збільшити вартість бакалії на 5–15%, а молочних продуктів – на 30%.

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Нагадаємо:

У п'ятницю, 21 червня, з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень електроенергії буде більшим через останню атаку росіян.

Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.