Ситуація з електропостачанням покращиться в серпні - Держенергонагляд

Ситуація з електропостачанням споживачів покращиться в серпні 2024 року, що пов'язано насамперед із завершенням планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) на низці енергоблоків АЕС.

Про це повідомила Державна інспекція з енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) з посиланням на її голову Руслана Слободяна.

"Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням", - сказав він в ефірі "Суспільного".

За словами Слободяна, атомна генерація є базисом, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Запорізької АЕС. Наразі тривають ремонтні роботи та розвиток децентралізованої генерації, щоб додати потужності в енергосистему та покрити дефіцит.

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"Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше виконати роботи. Водночас у найближчі півтора місяця очікується дещо складна ситуація з постачанням електроенергії", - зазначив голова інспекції.

Нагадаємо:

Процес оновлення переліку об’єктів критично важливої інфраструктури з гарантованим електропостачанням відбувається у кожній області. Очікується, що цей процес завершиться до 1 липня.

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Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

Економічна правда.