Уряд розширив дію пільгових кредитів на будівництво газотурбінних установок

Кабінет міністрів розширив дію кредитної програми "5-7-9" на будівництво газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні уряд приймає постанову, якою розширюємо сферу дії кредитної програми "5-7-9". Тепер доступні кредити можна буде отримати на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що доступ до ліквідності є ключовою передумовою реалізації таких проєктів із децентралізації енергосистеми.

Реклама:

"У спільній роботі з Нацбанком опрацьовується програма безвідсоткового кредитування для встановлення домогосподарствами сонячних панелей та вітрових установок", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

Реклама:

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

Економічна правда.