Справа на 5 мільярдів: суд взяв під варту двох керівників департаментів IBOX банку

За матеріалами Бюро економічної безпеки, двох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 мільярдів гривень для казино, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

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На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо:

Державна податкова служба отримала 550 мільйонів гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ "Айбокс Банк".

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях "Айбокс банку", днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.

Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.

Економічна правда.