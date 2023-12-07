Податковій переказали понад пів мільярда боргу ліквідованого "Айбокс банку"

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Державна податкова служба отримала 550 мільйонів гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ "Айбокс Банк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Таким чином було частково задоволено вимоги податкової, нараховані за результатами перевірки діяльності банку за період до прийняття рішення про його ліквідацію", - зазначили в Фонді.

Зважаючи на те, що перераховані банком кошти мають бути спрямовані до держбюджету і стати відчутною фінансовою підтримкою воюючої країни, усі процедурні моменти було виконано у стислі терміни.

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На сьогодні вимоги кредиторів банку задоволені на загальну суму 1 млрд 346 млн грн. У той же час у межах гарантованої суми відшкодування вкладникам банку виплачено понад 280 млн грн (майже 95% від загальної гарантованої суми, призначеної до виплати).

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Нагадуємо:

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Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки у середу, 8 березня, провели обшуки в офісах та відділеннях "Айбокс банку", днем раніше НБУ позбавив його ліцензії.

Бюро економічної безпеки підозрює службових осіб банку у сприянні в ухиленні від сплати податків ігрового бізнесу на суму 400 мільйонів гривень.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "АЙБОКС БАНК" через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.





