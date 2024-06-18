Графіки відключень світла у вівторок скасували до 15:00

Енергетики скасували дію стабілізаційних відключень світла у вівторок, 18 червня, до 15:00. З 15:00 до 24:00 графіки знову почнуть діяти.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", - йдеться у повідомленні.

В разі змін енергетики проінформують додатково.

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Нагадаємо:

Через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень прогнозували протягом усієї доби.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

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До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Економічна правда.