Графіки відключень світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби
Через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.
Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.
Коваленко зазначив, що водночас ситуація із рівномірністю відключень значно покращилася.
"Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год. 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали аж на 52 год. 45 хв", - додав він.
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Нагадаємо:
Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.
До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".
Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.
З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.
Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.
Економічна правда