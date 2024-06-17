Графіки відключень світла у вівторок діятимуть протягом усієї доби

Getty Images

Через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Маємо досить серйозний дефіцит цього тижня. Завтра графіки будуть діяти протягом усієї доби", - повідомив він.

Коваленко зазначив, що водночас ситуація із рівномірністю відключень значно покращилася.

"Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год. 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали аж на 52 год. 45 хв", - додав він.

Реклама:

Читайте також: Скільки будемо без світла? Усе, що треба знати про відключення електроенергії

Нагадаємо:

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

Реклама:

До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда