Енергетики відновили електропостачання для 76 тисяч споживачів - ДТЕК
З 10 по 16 червня енергетики ДТЕК повністю чи частково відновили електропостачання 71 населеного пункту, що були знеструмлені через ворожі обстріли.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Постійно страждає від ворожих обстрілів і Дніпропетровщина. Тут з 10 по 16 червня енергетики змогли відновити низку пошкоджень мереж після ворожих атак та повернути світло для 17,1 тисячі родин.
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Нагадаємо:
Через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.
Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.
До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".
Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.
З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.
Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.
Економічна правда.