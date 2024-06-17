Енергетики відновили електропостачання для 76 тисяч споживачів - ДТЕК

З 10 по 16 червня енергетики ДТЕК повністю чи частково відновили електропостачання 71 населеного пункту, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Зазначається, що Донеччина залишається зоною найбільш активних боєзіткнень. Тут енергетики продовжують працювати над відновленням мереж та обладнання, щойно стихають обстріли, а військові надають дозвіл на проведення робіт. Минулого тижня їм вдалося повернути електрику в оселі 58,7 тисяч родин прифронтового регіону.

Постійно страждає від ворожих обстрілів і Дніпропетровщина. Тут з 10 по 16 червня енергетики змогли відновити низку пошкоджень мереж після ворожих атак та повернути світло для 17,1 тисячі родин.

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Нагадаємо:

Через важку ситуацію в енергосистемі, у вівторок, 18 червня, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.

Взимку дефіцит електроенергії становитиме до 35%, внаслідок чого українці можуть отримувати п’ять-шість годин світла на день.

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До зими в Україні можна відновити 200-250 МВт генерації (або 7,1%) з необхідної потреби у 3,5 ГВт. Такі темпи створення нових генеруючих потужностей можна назвати "стаханівськими".

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда.