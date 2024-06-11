Україна повинна до зими відновити усі енергообʼєкти, які можливо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів до зими, які можливо.

Про це він заявив на відкритті Ukraine Recovery Conference 2024.

"Ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити до зими, протягом наступних 3-4 місяців", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що українські фахівці знають як це забезпечити й просить від партнерів обладнання з зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку.

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"Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя", - додав він.

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Раніше повідомляли, Росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки.

Економічна правда.