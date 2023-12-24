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Raiffeisen Bank планує вивести активи з Росії: Дерипаска може отримати вигоду

Неділя, 24 грудня 2023, 16:20 - Економічна правда
 
Getty Images

Raiffeisen Bank international AG планує через складні транзакції вивести частину активів з Росії. Низка транзакцій веде до вигоди наближеної до Олега Дерипаски особи.

Про це пише Bloomberg.

Райффайзен повідомив, що його російський підрозділ погодився купити майже 28% акцій австрійської будівельної компанії Strabag SE, яка донедавна належала бізнесмену Олегу Дерипасці, що перебуває під санкціями. Потім він планує передати холдинг материнській компанії у Відні у вигляді дивідендів у натуральній формі.

Угода допоможе вирішити головний біль для Райффайзен, який вже майже два роки марно розглядає варіанти продажу або виділення своєї російської дочірньої компанії, яка є найприбутковішою в банку. Бізнес накопичив понад 3 млрд євро прибутку, які він не може переказати через обмеження Москви на виплату дивідендів. 

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У разі успіху, банк має повернути до материнської компанії половину від 3 млрд євро

Банк намагається знайти шляхи для вирішення своїх проблем з мінімальними наслідками для всіх сторін, але, схоже, у разі успіху усіх транзакцій у Дерипаски зʼявиться можливість ліквідувати свою частину в банку.

Нагадаємо:

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Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

Головний виконавчий директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль заявив, що відокремлення великих операцій банку в РФ до кінця року малоймовірне, відступивши від попередніх прогнозів.

Райффайзен банк Дерипаска Австрія фінанси банки
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