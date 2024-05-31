У травні до бюджету надійшло понад 150 мільярдів податків і зборів: план перевиконали на 12 мільярдів
У травні 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Платежі до бюджету були вищими за план на 8,6% (+12 млрд грн).
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби (ДПС) становили 99,8 млрд грн, в тому числі:
- 42 млрд грн - податок на прибуток підприємств;
- 20,2 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано - 12,7 млрд грн);
- 17,3 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 11,4 млрд грн - акцизний податок;
- 5,8 млрд грн - рентна плата.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 48,4 млрд гривень, додали в Мінфіні.
Повідомляється, що платежі до бюджету були вищими за план на 8,6% (+12 млрд грн): Податкова служба перевиконала план на 6,6% (+6,2 млрд грн), Держмитниця - на 12,1% (+5,2 млрд грн).
"В цілому, за оперативними даними, за підсумками травня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 42 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування", - йдеться у повідомленні.
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Економічна правда