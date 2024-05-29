У "Енергоатомі" застерігають про нові відключення електроенергії через ремонтні роботи

В Україні можуть відновити обмеження електроенергії, оскільки найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС.

Про це повідомив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі працюють вісім енергоблоків працюють і два дні немає обмежень, оскільки з ремонту вивели два енергоблоки.

"Але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін.

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Він також додав, що блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Нагадаємо:

Після планового ремонту енергетики 27 травня під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

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