Всі розділи
Укр / Рус

У "Енергоатомі" застерігають про нові відключення електроенергії через ремонтні роботи

Середа, 29 травня 2024, 19:26

В Україні можуть відновити обмеження електроенергії, оскільки найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС. 

Про це повідомив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна". 

За його словами, наразі працюють вісім енергоблоків працюють і два дні немає обмежень, оскільки з ремонту вивели два енергоблоки. 

"Але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін. 

Реклама:

Він також додав, що блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.

Нагадаємо:

Після планового ремонту енергетики 27 травня під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.

Реклама:

Реклама:
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті