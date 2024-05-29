У "Енергоатомі" застерігають про нові відключення електроенергії через ремонтні роботи
В Україні можуть відновити обмеження електроенергії, оскільки найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС.
Про це повідомив в. о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін на засіданні енергокомітету Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, наразі працюють вісім енергоблоків працюють і два дні немає обмежень, оскільки з ремонту вивели два енергоблоки.
"Але через два дні в нас заходять чергові блоки в ремонт, і тоді, я думаю, "Укренерго" вже запроваджуватиме обмеження", – сказав Котін.
Він також додав, що блоки, які планують вивести в ремонт, повернуть до роботи через два місяці.
Нагадаємо:
Після планового ремонту енергетики 27 травня під'єднали до мережі атомний енергоблок АЕС. Водночас ще кілька готується до виходу у ремонт.