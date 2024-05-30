В уряді пояснили, чому вже кілька днів немає відключень світла

Наразі планові графіки відключень не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію", - повідомив він.

Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, "Укренерго" буде вимушено повернутися до графіків відключень.

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Нагадаємо:

Підприємство може гарантувати собі роботу без відключень у випадку, якщо 80% електроенергії від його споживання буде імпортною.

НКРЕКП збільшила граничні ціни на ринку електроенергії для стимуляції імпорту вночі.

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Крім того, уряд з 1 червня планував підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Планувалося, що тариф для населення збільшиться на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць.

Планувалося, що для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.

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Економічна правда