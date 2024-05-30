"Укренерго" знову не планує відключень світла

"Укренерго" заявило, що у п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії не прогнозуються.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

При зміні ситуації в енергосистемі про відключення повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо:

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Наразі планові графіки відключень не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, заявив прем'єр Денис Шигаль.

В Україні можуть відновити обмеження електроенергії, оскільки найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС, заявили в "Енергоатомі".

Раніше "Укренерго" не прогнозувало відключень на 28, 29 і 30 травня.

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Економічна правда