Імпорт електрики для бізнесу: уряд змінив умови невідключення

Підприємство може гарантувати собі роботу без відключень у випадку, якщо 80% електроенергії від його споживання буде імпортною.

Відповідну постанову уряд ухвалив на своєму засідання у четвер.

До цього бізнес гарантовано міг працювати без вимкнень, якщо імпортує 30% від загального споживання протягом травня-вересня та 50% протягом жовтня-квітня.

Міністр енергетики Герман Галущенко обгрунтовує таку ініціативу необхідністю створення стимулів для залучення імпорту електрики та зменшення дефіциту електроенергії.

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На сьогодні дозволений максимум на імпорт електроенергії з Європи становить 1,7 ГВт або 40,8 ГВт-год на добу.

Нагадаємо:

НКРЕКП збільшила граничні ціни на ринку електроенергії для стимуляції імпорту вночі.

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Крім того, уряд з 1 червня планував підвищити тариф для побутових споживачів, які споживають на місяць понад 100 кВт, з 2,64 грн до 4,8 грн/кВт.

Планувалося, що тариф для населення збільшиться на 80%, до 4,8 грн/кВт. За умови споживання понад 100 кВт на місяць.

Планувалося, що для споживачів, які споживають менш як 100 кВт, тариф залишиться незмінним – 2,64 грн/кВт.

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Економічна правда