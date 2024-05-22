Новини 22 травня: графіки відключень світла, українці придбали облігацій на 1 трильйон

Про відключення світла. Графіки погодинних відключень 23 травня будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про облігації. З початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 1 трлн гривень.

Про УЗ і бронювання. Укрзалізниця просить уряд дозволити бронювати всіх критичних для перевізного процесу працівників, адже за цими посадами вже є дефіцит. Водночас в УЗ уточнили, що про зміну правил не йдеться — компанія просить уряд застосувати ті самі правила, як і для інших критично важливих підприємств, на кшталт енергетичних.

Про велику приватизацію. У Фонді держмайна заявили, що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів - Ocean Plaza, "Аерок", готель "Україна" та "ОГХК".

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Про військову підтримку від Швеції. Уряд Швеції погодив з проурядовою партією "Шведські демократи" програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 мільярдів крон (7,01 мільярда доларів) протягом трьох років.

Ексклюзив ЕП

Український парадокс. Бізнес хоче безпечно працювати і всіх забронювати від мобілізації

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Після набуття чинності новими правилами мобілізації система бронювання працівників переживає новий тест на стійкість та справедливість. Чи зможе держава його скласти?

Скільки коштує квадратний метр відбудови

Фахівці Dozorro проаналізували закупівлі будівництв багатоповерхівок на місці зруйнованих росіянами будинків. Виявляється, державі дешевше купити житло на ринку, ніж будувати з нуля.