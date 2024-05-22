23 травня графіки відключення світла діятимуть по всій Україні протягом доби 

Графіки погодинних відключень 23 травня будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Укренерго

Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту.

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"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – нагадали в Укренерго.

Нагадаємо:

22 травня стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях почнуть діяти з 19:00, за вказівкою Укренерго.

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Економічна правда