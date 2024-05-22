Всі розділи
Укр / Рус

23 травня графіки відключення світла діятимуть по всій Україні протягом доби 

Середа, 22 травня 2024, 19:15 - Анастасія Дячкіна

Графіки погодинних відключень 23 травня будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. 

Про це повідомили в "Укренерго". 

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

 
Укренерго

Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту. 

Реклама:

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", – нагадали в Укренерго. 

Нагадаємо: 

22 травня стабілізаційні відключення у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях почнуть діяти з 19:00, за вказівкою Укренерго.

Реклама:

Економічна правда 

Укренерго електроенергія енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
Енергетики знову відкоригували графік відключень світла 22 травня 2024, 15:09
У деяких областях світло почнуть вимикати з 19:00 22 травня 2024, 13:30
В "Укренерго" закликали українців вчитися жити з вимкненнями світла 22 травня 2024, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті