Українці придбали облігацій на 1 трильйон: профінансували понад 200 днів оборони

З початку повномасштабного вторгнення українські громадяни, бізнес, у тому числі банки, придбали на ринкових умовах облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 1 трлн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Завдяки залученим коштам від ОВДП ми змогли профінансувати понад 200 днів нашої оборони та захисту, що еквівалентно 15% ВВП України у 2023 році. В цілому інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Всього в обігу нині перебуває ОВДП на понад 1,6 трлн гривень, з яких частка комерційних банків – 42,2%, Нацбанку – 41,5%, юридичних осіб – 10%, фізичних осіб – 3,8%, нерезидентів – 2,4%, територіальних громад – 0,1%.

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Мінфін

Водночас громадяни та представники бізнесу значно підвищили свою зацікавленість у купівлі ОВДП. Обсяг вкладень фізичних осіб з 2016 року зріс приблизно у 600 разів, а з 24 лютого 2022 року – більш ніж у 2,4 раза. Юридичні особи збільшили свої інвестиції в ОВДП у 7 разів з 2016 року та у 2 рази з початку повномасштабного вторгнення.

За період з січня 2022 по березень 2024 року виплачено купонного доходу українським фізичним і юридичним особам (без банків) на суму 31,5 млрд грн, а іноземним – 19 млрд грн, що в сумі становить 50,5 млрд грн.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 21 травня залучило до держбюджету понад 10,5 млрд грн.