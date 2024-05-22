"ОГХК", Ocean Plaza і "Аерок": у ФДМУ назвли вартість об'єктів великої приватизації

У Фонді держмайна заявили, що продаж перших обʼєктів великої приватизації очікується у липні-серпні цього року. Серед головних обʼєктів - Ocean Plaza, "Аерок", готель "Україна" та "ОГХК".

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив голова ФДМУ Віталій Коваль.

За його словами, Фонд державного майна очікує перевиконати план у 4 млрд грн - під велику приватизацію підпадають активи вартістю понад 250 млн грн.

Коваль уточнив, що ФДМУ готує до приватизації наступні великі обʼєкти: Ocean Plaza (стартова ціна 1,65 млрд грн), виробник газобетону - компанія "Аерок" (960 млн грн), готель "Україна" (1,05 млрд грн), виробник титанової сировини - "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" (3,9 млрд грн).

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Голова ФДМУ зазначив, що наразі сім різних бізнес-груп, які цікавилися "ОГХК" до війни, на словах підтверджують свою зацікавленість.

План приватизації на 2024 рік - 4 млрд грн, але "внутрішня ціль - набагато більша", додав Коваль.

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