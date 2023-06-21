"ОГХК", "ОПЗ" та "Центренерго" заплановані до великої приватизації

Голова Фонду держмайна (ФДМУ) Рустем Умеров заявив, що до планів великої приватизації ФДМУ увійшли три державні компанії: "Об'єднана гірничо-хімічна компанія ("ОГХК"), "Одеський припортовий завод" ("ОПЗ") та "Центренерго".

Про це йдеться у дайджесті SOE Weekly для ЕП.

Раніше аналітики SOE Weekly повідомляли, що відновлення великої приватизації є одним із пріоритетів уряду на 2023 рік.

"ОПЗ", розташований у місті Южне Одеської області, є великим виробником аміаку та карбаміду. В останні роки підприємство працювало за давальницькою схемою, за якою приватна компанія постачає на "ОПЗ" газ, який держкомпанія переробляє на добрива і повертає їх постачальнику газу. За цією схемою постачальник є власником як газу, так і добрив. "ОПЗ" не платить за газ, а лише отримує плату за переробку.

"ОПЗ" відправлявся на приватизацію щонайменше з 2009 року. Після Революції Гідності його визначили флагманом великої приватизації, проте три спроби продати "ОПЗ" не увінчалися успіхом.

"ОГХК" раніше реалізовувала продукцію більше ніж до 30 країн світу та була одним із найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку за обсягами видобутку титанової руди. У 2021 році ФДМУ, який на той момент очолював Дмитро Сенниченко, тричі відкладав його приватизацію.

Раніше повідомлялось, що 23 березня 2023 року Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили, що викрили злочинну групу під керівництвом Сенниченка, яка протягом 2019-2021 років привласнила понад 500 млн грн з "ОПЗ" та "ОГХК". За даними НАБУ, члени злочинного угруповання, контролюючи "ОПЗ", отримали вигоду на суму 2 млрд грн.

"Центренерго" також заплановано до приватизації. У 2018 році ФДМУ планував провести приватизаційний аукціон з продажу державного пакету акцій "Центренерго" (78,2%) за стартовою ціною 5,9 млрд грн, але згодом скасував аукціон через невідповідність поданої учасниками документації вимогам законодавства.

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Економічна правда