ФДМУ планує приватизацію газобетонних заводів, які раніше належали російському олігарху Молчанову

ФОТО: TRAP AGGRESSOR

Фонд держмайна (ФДМУ) 2 листопада зареєстрував у держвласності та отримав в управління компанію "Аерок", яка раніше належала через "Групу ЛСР" (РФ) підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову, планує приватизацію компанії у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Зазначається, що "Аерок" - виробник газобетонних блоків, який має два заводи в Київській області (в містах Обухів і Березань). На завершальній стадії будівництво третього підприємства у м. Стрий (Львівська область). Виробництво зупинено у липні 2022 року.

"Санкційний "Аерок" - це об'єкт великої приватизації. Серед першочергових кроків ФДМУ до продажу активу - проведення повної інвентаризації, поновлення виробництва та вжиття заходів з покращення інвестиційної привабливості", - заявили у ФДМУ.

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"Менеджмент "Аероку" має реалізувати дорожню карту з відновлення роботи заводів. Ми повинні запропонувати потенційним інвесторам ефективно працююче підприємство.

Ми прагнемо забезпечити, щоб колишні російські активи, такі як "Аерок", працювали на українську економіку. ФДМУ планує провести прозору приватизацію цього підприємства в 2024 році", - заявив в.о. голови ФДМУ Олександр Федоришин.

У Фонді зазначили, що зареєстрували "Аерок" у державній власності на підставі рішення Вищого антикорупційного суду України, яке набуло чинності у жовтні.

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За даними Офісу генпрокурора, "Група ЛСР" сприяє веденню війни, сплачуючи податки і збори до держбюджету РФ у значних обсягах, а також бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої "СВО", інвестує в будівництво житла для військовослужбовців держави-агресора, додали у ФДМУ.

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Нагадаємо:

Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

У серпні Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав виробника будматеріалів ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"АЕРОК" володіє двома газобетонними заводами на Київщині - в Обухові та Березані.

Прибуток, яке отримувало українське ТОВ "АЕРОК", спрямовували у вигляді дивідендів та роялті до так званої "материнської компанії" з Росії.

Активи компанії арештували та передали в управління АРМА.

Економічна правда