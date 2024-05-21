Міноборони уклало нові контракти на закупівлю понад 4000 дронів для ЗСУ

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони уклала нові контракти на закупівлю 4200 БПаК DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Відтак, разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T). Загальна сума укладених контрактів – 1,1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

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DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 126,3 тис. грн;

DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм – 194,2 тис. грн.

"Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн грн від очікуваної вартості", – зауважила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони "Агенції оборонних закупівель" на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.

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Нагадаємо:

З початку повномасштабної війни держава закупила через електронний каталог Prozorro Market 10,5 тис дронів для потреб Сил оборони. Йдеться про дрони FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom тощо.