НБУ опустив офіційний курс гривні до нового мінімуму

Національний банку України за підсумками торгів на міжбанку встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 22 травня, на рівні 39,8052 грн/дол, порівняно із 39,6650 грн/дол у вівторок, 21 травня.

Про це свідчать дані регулятора.

Таким чином, НБУ опустив офіційний курс до нового мінімум. Довідкове значення курсу гривні, який встановлює НБУ, знизилося на 11 коп. – до 39,7869 грн/дол.

На готівковому ринку долар подорожчав на 7 коп. – до 40,10 грн/дол. Із початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 4,8%, або на 1,80 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості – на 8,9%, або на 3,24 грн, пише Інтерфакс-Україна.

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На попередній мінімум – 39,7879 грн/дол – курс гривні вийшов 22 квітня, проте потім до 8 травня він зміцнився до 39,2966 грн/дол.

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Економічна правда

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