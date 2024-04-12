У Міненерго досліджують можливість зміни тарифу на електроенергію для побутових споживачів 

У Міністерстві енергетики вивчають можливості коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає ZN.UA.

"Трішечки напевно доведеться відкоригувати, щоб в нас була можливість хоча б якось покривати те відновлення і ремонти, які необхідні", – зазначила Гринчук.

За її словами, зараз не йде мови про те, щоб перевести населення на ринковий тариф на електроенергію.

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Водночас, наголосила заступниця міністра, усі діючі механізми компенсацій будуть продовжені і діятимуть надалі.

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В Yasno закликали українців щодня економити електроенергію в пікові години: "Будь ласка, економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою".