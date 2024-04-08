Реформа БЕБ: Комітет cхвалив нову редакцію законопроєкту, але без зауважень бізнесу

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев та заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Железняк.

Своєю чергою, заступник голови комітету, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що схвалена версія законопроєкту не узгоджена з іноземними партнерами та не включає зауваження бізнесу.

"З купою помилок та дірок для потім оскарження в судах. При тому, всі на словах згодні з пропозиціями і зауваженням, але все одно голосували текст який спустили з ОП", – зазначив нардеп.

Реклама:

За словами Гетманцева, нова редакція на повторне перше читання передбачає наступні пункти:

Відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;

Перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);

Доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати дванадцяти місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;

Директор БЕБ, призначений в порядку, передбаченому цим Законом, формує нову дисциплінарну комісію.

Читайте також: Перезавантаження не вдалося. Рада не підтримала реформу БЕБ у баченні уряду. Що далі?

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше стало відомо, що правоохоронний та податковий комітети парламенту погодили урядовий варіант законопроєкту про реформу БЕБ, проти якого виступали українські бізнес асоціації.

Посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.

Верховна Рада на засіданні 23 лютого не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки №10439, проти якого виступали посли країн G7 та українські бізнес-асоціації.