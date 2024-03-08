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Відтепер чиновники можуть подавати е-декларації в "Дії"

П'ятниця, 8 березня 2024, 14:27 - Анастасія Жарикова

Міністерство цифрової трансформації запустило нову послугу в "Дії" для чиновників, які щороку подають електронні декларації.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що під час декларування посадовцю треба внести інформацію не лише про себе, а й про членів сімʼї.

Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, автівки, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер це стало можливим кількома кліками у "Дії". 

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"Декларант з порталу НАЗК кине члену сімʼї в Дію запит. Після підтвердження членом сімʼї в Дії НАЗК збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації", - пояснив міністр.

Федоров додав, що це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. 

Нагадуємо:

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"Дія" працює над впровадженням помічника на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Технологію назвуть Надією.

Дія декларації
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Економічна правда
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